"A Milanello sono allergici a quelli come luI": Allegri? Chi gela i tifosi del Milan

Il Milan e, soprattutto, il suo allenatore Paulo Fonseca non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato. Prima il pareggio strappato nei minuti di recupero contro il Torino e poi la sconfitta contro il Parma neo-promosso. Il tecnico ora si trova già in bilico. E la prossima partita, in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio, potrebbe già essere decisiva. In questo senso, la dirigenza rossonera starebbe pensando a un clamoroso ritorno.

Nonostante l'ex allenatore della Roma sia stata a tutti gli effetti una scelta studiata dalla dirigenza rossonera, il Milan starebbe già pensando di sostituirlo con Massimiliano Allegri. Come riporta Tuttosport, se Fonseca dovesse fare un passo falso fuori casa contro la Lazio, il Diavolo potrebbe pensare a un ritorno di Acciughina a Milanello. L'ex Juve, infatti, è al momento senza squadra. Ma rappresenterebbe un'alternativa valida e affidabile. Anche se le sue squadre non hanno mai espresso il cosiddetto bel gioco, l'allenatore livornese è considerato dall'ambiente un risultatista. Oltre che il classico uomo d'azienda.

Ma non tutti sono convinti di un Allegri bis. Franco Ordine, storica penna del Giornale, ha ricordato che i tecnici come il livornese non sono ben visti in quel di Milanello. "Non lo inserirei tra gli eventuali sostituti di Fonseca, fa parte della categoria di allenatori verso i quali c'è allergia negli uffici di Casa Milan - ha spiegato il giornalista -. Che categoria? Quella degli allenatori con personalità che vogliono incidere come Conte e De Zerbi? Sì".