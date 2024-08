Us Open, la giocata incredibile di Lorenzo Musetti: sparisce dall'inquadratura e vince il punto

29 agosto 2024 a

Un trucco di magio allo Us Open. Lorenzo Musetti si sta sempre di più affermando come uno dei migliori tennisti italiani della sua generazione. Secondo solo al campionissimo Jannik Sinner. L'azzurro aveva già fatto parlare di sè ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 quando è riuscito a riportare una medaglia - quella di bronzo - dopo decenni dall'ultima volta. E ora sta mostrando tutto il suo talento anche nello ultimo grande slam della stagione.

L'azzurro, nell'ultimo match in programma, aveva di fronte Miomir Kecmanovic, non proprio un avversario imbattibile. Ma il serbo ha dato comunque filo da torcere a Musetti. Soprattutto grazie ai suoi lunghi scambi sempre vicini alla linea di fondo campo. In particolare, nel quiz e ultimo set della partita l'azzurro ha tirato fuori dal cilindro un colpo degno del miglior Houdinì. L'avversario stava controllando lo scambio e, a un certo punto, ha costretto Musetti a rincorrere la pallina fuori dal campo da gioco. Tanto da spedire lo stesso Lorenzo fuori dall'inquadratura televisiva. Il punto sembrava già diventato serbo, quando l'azzurro magicamente è riuscito a rispedire la pallino nel campo avversario. E Kecmanovic non è stato in grado di sperare la rete.

Per Musetti lo Us Open continua. L'azzurro sarà chiamato infatti a giocarsi il terzo turno. Di fronte ci sarà l'americano Nakashima. "Match duro, più complicato dei due che ha già vissuto - ha spiegato Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport -. Gli ultimi risultati dello statunitense confermano il suo miglioramento. Dovrà giocare offensivo, perché in difesa sta facendo già vedere grandi cose”.