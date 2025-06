Aryna Sabalenka smaschera Dimitrov: "Diluvio di sms, mi implorava..."

Curiosamente, l’idea della collaborazione non è partita da lei, ma proprio dal tennista bulgaro. Dopo che gli organizzatori dello Slam americano hanno svelato il nuovo format del doppio misto – set ridotti a quattro giochi, niente vantaggi, e la programmazione nella settimana che precede il torneo principale – Dimitrov si è attivato per trovare la compagna perfetta . E il pressing, svela la bielorussa, è stato "selvaggio".

La 27enne ex numero uno del mondo, recentemente al centro dell’attenzione per le sue scuse pubbliche rivolte a Coco Gauff dovute a a una dichiarazione infelice dopo la finale persa al Roland Garros, si conferma una delle figure più carismatiche del circuito femminile Ma Sabalenka non si limita al singolare: sarà protagonista anche nel nuovo doppio misto dello US Open, dove farà coppia con Grigor Dimitrov .

Aryna Sabalenka dà spettacolo sull'erba a Berlino, tappa di avvicinamento a Wimbledon. Dopo un’autentica battaglia contro Elena Rybakina , in cui ha annullato ben quattro match point, la tennista bielorussa si è guadagnata un posto in semifinale, dove affronterà la ceca Marketa Vondrousova.

"Lui continuava a mandarmi messaggi e a implorarmi di giocare assieme", ha rivelato la tennista con un sorriso. "Io rispondevo: ‘Amico, non voglio giocare’. Ma lui ha insistito e alla fine ho ceduto. In realtà, non ero molto informata sul doppio misto. Lui mi ha spiegato come funzionava in passato. Nessuno mi aveva mai chiesto nulla al riguardo, quindi non sapevo nemmeno se fossi stata invitata. Abbiamo deciso subito dopo l'Australian Open", ha concluso Sabalenka. Insomma, il forcing di Dimitrov ha dato i suoi frutti...