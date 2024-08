Francesco Totti, il figlio Cristian debutta nell'Olbia: insultato per il suo peso

Non è facile essere Cristian Totti. Sì, il figlio di Francesco Totti, uno che non solo ha vinto il Mondiale nel magico 2006, ma ha pure scritto pagine di storia nel nostro calcio. Il classico figlio d'arte, insomma. In pochi, nel mondo del pallone, possono dire di aver retto il confronto con i celebri genitori.

Sandro Mazzola, figlio del mitico Valentino (ma suo fratello Ferruccio, per esempio, ne ha sempre sofferto pur essendo dotatissimo). Ovviamente Paolo Maldini, addirittura più forte di una leggenda come Cesare. E ovviamente Bobo Vieri, che ha oscurato la fama di papà Bob, genietto un po' incompiuto degli anni Settanta.

Ilary Blasi, la mossa diabolica di Francesco Totti: chi chiama come primo testimone

Difficile, forse impossibile per Cristian paragonarsi al Pupone. Ma lui ci prova, con un giusta e sana incoscienza. A 19 anni, ha debuttato nel calcio dei grandi con la maglia (biancoceleste...) dell'Olbia, allenato da un altro ex campione del mondo (e romanista, compagno proprio di Francesco) come Marco Amelia. Match di Coppa Italia contro l'Ilvamaddalena e gol (su rigore) per Totti Junior. Sui social, il video di alcune azioni è stato bersagliato da commenti acidissimi, con lo sfottò che ha lasciato subito campo al dileggio puro e semplice.

Totti De Rossi, la follia di questo tifoso della Roma: che cosa state vedendo | Foto

La colpa di Totti? Non tanto di non avere ancora i colpi del padre (e ci mancherebbe), quanto quella di sembrare un po' appesantito. "Mo je faccio la carbonara", "Cristian Toast", "Capitan salsiccia", "Diego Armando Merendona" e via di questo passo, sono solo alcune le amenità comparse sui social.

Cristian Totti - 18yo son of Francesco - made his senior debut for Serie D Olbia (semi pro) in the Coppa Italia this week



He came on for the final 10 mins & scored his penalty in the shootout



There has been some discourse about his weight - maybe just an early season issue pic.twitter.com/ypdQcf3tuB