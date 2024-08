Cristian Totti, "i piedi e le tet***e di Ilary Blasi": vergogna in campo a Olbia

31 agosto 2024 a

Il body shaming contro Cristian Totti non conosce limiti e arriva a colpire non solo il celebre papà, Francesco Totti, ma pure la mamma Ilary Blasi. Quando tifo calcistico, invidia e il classico odio social si uniscono, il mix risulta davvero mefitico.

La prova? Il video condiviso sui social del debutto del 19enne figlio d'arte nel calcio dei "grandi". Niente più Primavera: Totti Junior è passato nell'Olbia, allenato da Marco Amelia, un ex compagno di squadra del papà sia nelle giovanili della Roma sia in Nazionale (insieme addirittura hanno vinto il Mondiale 2006). Esordio in Coppa Italia di Serie C contro l'Ilvamaddalena, derby sardo.

Il numero 17 (fortunatamente, gli hanno risparmiato il 10 sulle spalle, sarebbe stato un peso letale) si muove, svaria, prova il dribbling. Segna anche su rigore. Ma tutti, sui social, restano colpiti dalla sua condizione fisica. Il ragazzino appare un po' lento, impacciato. Non è emozione, assicurano tutti. Semplicemente, pesa troppo. E giù di sfottò spietati, feroci.

