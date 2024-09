Paulo Fonseca, tam tam impazzito sui social: chi prende il suo posto al Milan

01 settembre 2024 a

Notte fonda al Milan. Dopo il pareggio con la Lazio all'Olimpico e l'esclusione dalla formazione titolare di Leao e Theo, in casa rossonera è bufera. Il tecnico portoghese, Paulo Fonseca, appare sempre di più in bilico. Nonostante abbia provato a minimizzare l'episodio in cui Theo e Leao non hanno partecipato al time out mentre il tecnico dava spiegazioni a tutti i giocatori, arriva in tv una pesante accusa alla squadra: "Capisco che sia un momento che non è positivo, magari nella loro testa i giocatori vogliono cercare di non prendere queste partite ma alla fine dobbiamo gestire la partita con la palla. Nel secondo tempo non abbiamo voluto giocare. Non è una mancanza di volontà bensì di intenzione di volersela giocare alla pari, scegliendo un altro tipo di partita".

Le parole di Fonseca non passeranno certo inosservate. Ma da qualche ora sui social i tifosi chiedono a gran voce un cambio della guardia in panchina. Due punti in appena tre gare con il tabellino delle vittorie ancora a zero sono troppo per questo Milan. E così il nome di Massimiliano Allegri viene nuovamente accostato alla panchina del Milan. Il ritorno dell'ex però avrebbe costi piuttosto elevati. Fonseca resterebbe a libro paga del Milan e si aggiungerebbe un ingaggio pesante come quello di Allegri. E così l'altra strada che in queste ore, secondo indiscrezioni che circolano sui forum rossoneri diventati una polveriera sui social, è quella di Maurizio Sarri che avrebbe richieste economiche ben più basse rispetto a quelle di Allegri. I minuti di Fonseca al Milan sembrano ormai contati. La società al momento resta in silenzio. Ma il segnale dei "senatori" è stato fin troppo chiaro.