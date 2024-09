Leclerc, il team radio leggendario a Monza: "Come mi fai sognare!"

01 settembre 2024 a

Bastano pochi secondi di team radio per capire cos'ha provato Charles Leclerc al termine del Gp di Monza. La Ferrari ha vinto la gara di casa al termine di una prova epica, leggendaria, frutto di una strategia "pazzesca", nel vero senso della parola.

Una sola sosta ai box, gomme tirate fino al limite, e l'australiano della McLaren Oscar Piastri, secondo, beffato.

Superato il traguardo, il muretto della Rossa esplode e con lei anche il Principe di Monaco, il "predestinato" che 5 anni fa esatti aveva vinto il suo primo Gp d'Italia. Oggi come allora, il pubblico è in delirio.

Trionfa Charles Leclerc, a Monza è delirio Ferrari! Strategia-capolavoro, e il Mondiale ora si riapre

"Ma come mi fai sognare, come mi fai sognare!", gli urlano dal box. Leclerc è quasi senza voce: "Sì, sì, sì! Grandissimi! Un'altra volta! Dai andiamo!", e il più sentito ed emozionato "Grazie Charles". A parlare sono i tecnici del muretto, ma anche tutti i tifosi della Rossa tornati a sognare, almeno per un pomeriggio.

"E' un momento fantastico, una sensazione incredibile. Credevo che la prima volta fosse unica invece la seconda è stata speciale. Gli ultimi giri ho provato un'emozione incredibile. Vedevo gli spalti che mi spingevano alla vittoria. Ogni anno voglio vincere tutti i GP ma quello di Monza è speciale per l'atmosfera che c'è", commenta commosso Leclerc. "I tifosi esultavano nel 2019 per la mia vittoria che è stata un sogno per me. Vincere qua è sempre speciale grazie ai tifosi, al loro sostegno, alla loro spinta. Gli aggiornamenti del pacchetto hanno funzionato bene. La McLaren resta favorita ma anche a Baku possiamo fare qualcosa di speciale", ha concluso.

"Fa male, sono molto infastidito. Ho fatto tante cose nel modo giusto, c'erano tanti punti interrogativi sulla strategia. Era rischioso però fare una sola sosta, sono contento del mio passo ma sono deluso per il secondo posto. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa, io ho contribuito. Avevamo tutto da perdere partendo davanti, Leclerc ha giocato l'azzardo giusto", sono le parole di un Piastri non proprio al settimo cielo.

"La 'pazza vittoria' di Leclerc e la 'lucida follia' della Ferrari in un Gran Premio indimenticabile, insieme all'entusiasmo e alla passione con cui è stata accolta la Formula 1, sono anche una risposta forte e inequivocabile a chi ancora aveva qualche dubbio: Monza continuerà a essere per molto tempo il 'Tempio della Velocità'", esulta il governatore della Lombardia Attilio Fontana, al termine della 95esima edizione del Gp d'Italia, una delle "classiche" del circus. "Sono certo - aggiunge Fontana - che la Lombardia e Monza continueranno a essere una delle capitali mondiali di questo sport anche dopo il 2025, data in cui scadrà il contratto, perché non può esserci Formula 1 senza Monza. E oggi è stato dimostrato a chiare lettere".