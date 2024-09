Jannik Sinner vola ai quarti degli Us Open: il colpo assurdo con cui fa fuori Paul

03 settembre 2024 a

a

a

Jannik Sinner vola ai quarti degli Us Open. Il numero uno al mondo risolve la partita annullando due palle break all'americano Paul: l'azzurro chiude il match 7-6 7-6 6-1 e si prende i quarti di finale degli Us Open, dove troverà Medvedev. Jannik parte con il freno tirato e si trova subito sotto 4-1 nel primo set, ma poi comincia a trovare fiducia e spinge, trova il servizio e rimonta.

Tommy Paul comunque non molla la presa e i primi due set sono tosti per il numero uno al mondo, che riesce a spuntarla in entrambi i casi al tie-break. Nel terzo set non c'è storia, Sinner vince 6-1 e vola ai quarti di finale. "All’inizio c’era un po’ di vento e freddo - le parole di Sinner in campo dopo la vittoria - . All’inizo del primo set ho avuto un po’ di alti e bassi ma è normale, quello che mi importa è essere in forma per il prossimo match. Con Medvedev sarà un match duro, fisico. Spero di essere pronto sia mentalmente che fisicamente", ha affermato l'azzurro subito dopo il match. La magia degli Us Open per Sinner non si è spenta. Con buoina pace dei rosiconi e degli invidiosi che lo hanno attaccato nelle ultime settimane.