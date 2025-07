Jannik Sinner, incredibile: come lo filmano. "Ha speso tutto per la Ferrari?"

Jannik Sinner è stato "beccato" mentre lavava a mano la sua Ferrari. In un video già diventato virale sui social lo si vede con spugna e sapone in giardino, impegnato a prendersi cura personalmente della sua nuova auto. Il campione, dopo aver vinto a Wimbledon battendo in finale Carlos Alcaraz, si sta godendo qualche giorno di relax a Sesto Pusteria, dove ha fatto una breve tappa dopo il ritiro dal Masters 1000 di Toronto. L'auto invece è una Ferrari 812 Competizione, una delle più apprezzate dagli appassionati.

Come Sinner, che ha rinunciato al Masters 1000 di Toronto per preparare Cincinnati e gli US Open, anche Alcaraz ha deciso di eliminarsi dall'entry list canadese. Al momento sono 3430 i punti di differenza tra l'italiano e lo spagnolo nella classifica mondiale. L'azzurro guida le fila con 12030 punti, mentre Alcaraz ne ha 8600. La rinuncia al Masters 1000 di Toronto da parte di entrambi sottrae 200 punti in classifica all’azzurro, mentre per l’iberico non cambia nulla, dal momento che l’anno scorso, visto anche l’impegno alle Olimpiadi di Parigi, Alcaraz non prese parte al torneo in Canada.