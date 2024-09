Jannik Sinner, Kyrgios attacca ancora: "Te lo devo chiedere", la reazione di Medvedev

03 settembre 2024 a

Un 3-0 nei set contro Tommy Paul, che proietta Jannik Sinner ai quarti degli US Open. Per l’altoatesino, però, ora la strada si farà in salita, dato che ad attenderlo ci sarà Daniil Medvedev: quest’anno battuto in finale degli Australian Open e in semifinale a Miami, prima della rivincita del russo contro l’italiano ai quarti di Wimbledon. Dopo aver vinto agli ottavi contro il portoghese Borges, Daniil si è dedicato alle interviste post-match, condotte da Nick Kyrgios, noto nelle ultime settimane proprio per i suoi attacchi contro l’italiano dopo la positività indiretta nel caso Clostebol.

Questa volta però la sua domanda è puramente tecnica sulle difficoltà che Medvedev troverà incontrando l’attuale numero uno del seeding: "C'è un potenziale scontro con Sinner, te lo devo chiedere anche se ha una partita dura contro Paul. Chi vorresti affrontare?”. Medvedev ha così risposto: "Guarderò la partita anche se sarà tardi e dovrei dormire, ma vediamo — le sue parole — Potrebbe essere una partita lunga, Tommy quest'anno ha giocato benissimo. L'ho affrontato due volte e avrebbe potuto vincere in entrambi i casi. Sarà una gran partita, molto fisica per entrambi. Non importa chi sia il mio prossimo avversario, divertitevi e poi vedremo”.

Durante l’intervista c’è stato spazio anche per i ricordi, tutto è partito dai risultati positivi a New York: “Ho avuto molto successo qui agli US Open. L'ultima volta che ho perso al quarto turno… ah… era contro di te, giusto? Bei ricordi”. Poi Medvedev ha concluso: “Cerco di lavorare sodo. A volte ci riesco, a volte no. Ci sono giorni in cui è più dura scendere in campo e allenarsi. Ho la mentalità che se l'altro ragazzo si allena più di me, ho meno possibilità di vincere. E voglio vincere sempre. Quindi cerco di allenarmi il più possibile”.

