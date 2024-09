Sinner trema, "la regola Kyrgios": il bacio della morte, cosa sta succedendo agli Us Open

05 settembre 2024 a

Negli ultimi giorni, pur non giocando da tempo per infortunio, Nick Kyrgios si è ritagliato il ruolo di avversario più ostico per Jannik Sinner. Dopo aver invocato 2 anni di squalifica per doping per l'azzurro in seguito all'ormai celebre caso Clostebol, il tennista australiano (tra l'altro, ex della russa Anna Kalinskaya, attuale fidanzata dell'altoatesino, e qui sorge un sospetto su tanto livore...) non passa giorno senza attaccare il numero 1 del ranking Atp.

Anche per interposta persona. Agli Us Open Kyrgios è presente in veste di intervistatore ufficiale del torneo, per raccogliere a caldo il parere dei colleghi più illustri al termine dei match. Pochi giorni fa, per esempio, ha piazzato il microfono sotto il naso di Daniil Medvedev, che aveva appena triturato agli ottavi il portoghese Borges.

Quindi gli porge la domanda che molti hanno letto come polemica, visto che aveva già annunciato che non avrebbea accolto "gentilmente" Jannik: "C'è un potenziale scontro con Sinner, te lo devo chiedere anche se ha una partita dura contro Paul. Chi vorresti affrontare?". "Tommy quest'anno ha giocato benissimo - aveva risposto il russo -. L'ho affrontato due volte e avrebbe potuto vincere in entrambi i casi. Sarà una gran partita, molto fisica per entrambi. Non importa chi sia il mio prossimo avversario, divertitevi e poi vedremo".

Alla fine l'ha spuntata Sinner, due volte: prima contro Paul, e poi contro Medvedev, battuto in quattro set. Ora Jannik se la vedrà con l'amico e compagno di doppio Draper, britannico, ma nel frattempo da questa mattina tanti tifosi stanno condividendo l'intervista di Kyrgios a Medvedev per sottolineare come Nick "non porti bene". Tu chiamala se vuoi cabala, o magari calcolo delle probabilità. Sta di fatto che l'australiano ha intervistato anche Alcaraz, Djokovic e De Minaur, tutti usciti ancora prima di Medvedev (e piuttosto clamorosamente). "Kyrgios rule: il bacio della morte", ironizza qualcuno su X. A questo punto, Sinner farà gli scongiuri: meglio non incrociare Kyrgios, e non solo per questioni prettamente personali.