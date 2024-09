Charles Leclerc, mancia di 20 euro al parcheggiatore: esplode la polemica

05 settembre 2024 a

a

a

Charles Leclerc è entrato ufficialmente nel mirino dei social. Già finita la sbornia per il trionfo a Monza. Il ferrarista è rientrato, per un breve periodo di riposo, a Monaco nel principato dove, inutile dirlo, è stato accolto dai fan in delirio per la recentissima vittoria a bordo della rossa. Come è noto negli ultimi tempi, proprio Leclerc ha condiviso sui social l'arrivo della sua nuova Ferrari, grigia, elegante e sportiva che ha fatto girare la testa a mezza Monte Carlo.

E ieri, proprio tornando a casa, ha deciso di farsi un giro. Ecco dunque che il parcheggiatore gli consegna le chiavi della sua Ferrari e Leclerc davanti a tutti gli dà una mancia di 20 euro. E a questo punto sui social puntuali si sono scatenati i leoni da tastiera che hanno criticato la presunta "spilorceria" di Leclerc. Le critiche sono state feroci: "Sono pochi per un milionario, avrebbe dovuto lasciargli di più".

Ma c'è anche chi lo difende: "Invece di fare polemica sulla mancia che lascia Charles perché non parliamo del fatto che filmare dentro il suo portafoglio è abbastanza... too much?", scrive un utente. Insomma, il dibattito è aperto. A quanto pare c'è chi non ha meglio da fare...

