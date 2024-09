Us Open, Errani e Vavassori trionfano: il colpo magico che entra nella storia

05 settembre 2024 a

Sara Errani e Andrea Vavassori nella storia: sono la prima coppia tutta italiana di doppio misto a vincere gli Us Open. I due azzurri hanno la meglio in finale sulla coppia statunitense formata da Taylor Townsend e Donald Young battuta 7-6 7-5. artita ricca di emozioni nella quale i due azzurri hanno sempre controllato vincendo al tie break (con un secco 7-0) e poi realizzando il break decisivo sul 6-5. Per Sara Errani un'altra eccezionale vittoria dopo la medaglia d'oro a Parigi in coppia nel doppio femminile con Jasmine Paolini. Ed e' stata proprio la 37enne bolognese, la tennista piu' titolata nella storia del tennis femminile italiano con 41 successi (9 in singolare e 32 in doppio), il motore della coppia confermando quello che ha detto di lei il compagno, che e' una tennista di un'intelligenza rara.

Errani ha tenuto sempre alto il livello e consolato il compagno anche quando ha commesso errori banali. Stesso discorso per la sua avversaria, Taylor Townsend, che ha cercato di rianimare il compagno Donald Young molte volte apparso in difficolta'. Prima di Errani e Vavassori solo altri tre italiani si sono spinti cosi' lontano nei misti dei vari Major ma sempre "separati". Nella storia degli Slam, infatti, si sono registrati i due successi di Nicola Pietrangeli al Roland Garros del 1958, con la britannica Shirley Bloomer, e di Raffaella Reggi agli Us Open del 1986, con lo spagnolo Sergio Casal. Inoltre c'e' stata anche la finale persa, la prima di sempre nei Major, da Uberto De Morpurgo, con la statunitense Elizabeth Ryan, contro le due leggende francesi Suzanne Lenglen e Jean Borotra.