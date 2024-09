Jannik Sinner, la passione travolgente di Anna Kalinskaya: negli spogliatoi...

07 settembre 2024 a

Game, set, match: Jannik Sinner batte Jack Draper nella semifinale degli Us Open in tre set. Ora, l'ultimo atto, la finalissima contro il padrone di casa, Taylor Fritz, numero 12 al mondo. Appuntamento a domenica sera. Appuntamento con la storia, che l'altoatesino comunque ha già scritto: è il primo italiano nella storia del tennis ad arrivare alla finalissima di Flushing Meadows.

Qualche preoccupazione, però, per il polso di Jannik: in seguito a una caduta, durante, l'incontro con Draper ha dovuto ricorrere alle cure mediche in campo. E anche negli spogliatoi il polso era fasciato e medicato col ghiaccio. Dall'entourage del giocatore assicurano che non si tratta di nulla di grave, ma a poco più di un giorno dalla finalissima, per ovvie ragioni, le preoccupazioni restano.

Un sorriso, però, pieno e sincero, Jannik lo riserva ad Anna Kalinskaya. Altro che crisi, le voci infatti si sono rincorse nelle ultime settimane. C'è un video che mostra Jannik e Anna negli spogliatoi di Flushing Meadows al termine della semifinale, immagini che mostrano lui su una cyclette e lei seduta su una panchina. Complici, affiatati, sorridenti. Jannik ride, Anna lo guarda con lo sguardo carico d'amore. Belle immagini, sincere e sentite. Immagini che spazzano via tutte le speculazioni dei giorni precedenti circa le crepe nella coppia.