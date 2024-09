Mike Maignan, retroscena: insulta i giocatori dell'Italia dopo il ko della Francia

08 settembre 2024 a

Una vittoria netta, schiacciante, difficile da prevedere, quella dell'Italia di Luciano Spalletti sulla Francia in Nations League. Un secco e clamoroso 3-1 per gli Azzurri al Parco dei Principi di Parigi.

E il ko, stando a quanto rivela l'Equipe, avrebbe fatto perdere le staffe a Mike Maignan, il portiere del Milan e della nazionale transalpina, il quale sarebbe sbottato in spogliatoio al termine dell'incontro. A Maignan non sarebbe piaciuto, affatto, l'atteggiamento dei suoi compagni di squadra, troppo distratti, poco impegnati.

Il punto, però, è cosa avrebbe detto Maignan negli spogliatoi, dove si sarebbe fatto sentire, urlando e riprendendo i compagni, per diversi minuti. Secondo l'Equipe, infatti, il rossonero avrebbe sostenuto che "solo due giocatori dell'Italia giocherebbero titolari con la Francia", ragione che renderebbe la sconfitta e le sue proporzioni inaccettabili. Parole, se confermate, che certo non piaceranno alle nostre latitudini.

In ogni caso, in favor di telecamera, Maignan ha usato toni ben più posati: "Volevamo partire dopo l’Europeo con una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti. Lunedì abbiamo la partita contro il Belgio, dobbiamo reagire. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma la cosa resta tra noi. Analizzeremo a freddo la partita e ne discuteremo domani. Non c’è da preoccuparsi", ha dichiarato Maignan in conferenza stampa.