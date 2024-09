Marc Marquez trionfa a San Marino, Bagnaia secondo, Martin sbaglia tutto: MotoGp da urlo

08 settembre 2024 a

Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, ha vinto il Gran Premio di San Marino, in scena sul circuito di Misano. Secondo trionfo consecutivo per l'otto volte campione del mondo, che ha preceduto le Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia, al secondo posto, e di Enea Bastianini, al terzo. In avvio di gara è caduta qualche goccia di pioggia che ha indotto molti piloti al cambio moto: Bagnaia è rimasto in pista, azzeccando la lettura della situazione. Pecco riduce così il gap in campionato su Martin a soli sette punti. Brad Binder (Ktm) e Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Alex Marquez, Quartararo, Miller, Di Giannantonio, Pol Espargaro. Chiude quindicesimo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), penalizzato dal cambio moto troppo anticipato. Dopo le prime gocce di pioggia, lo spagnolo è stato il primo a rientrare ai box, ignorando la scelta del rivale Bagnaia. Sono caduti, invece, Acosta, Morbidelli e Augusto Fernandez.

"Questa gara è sicuramente andata meglio della Sprint di ieri. Ho anche recuperato punti su Martin. Ieri avrei potuto vincere, mentre oggi non potevo fare nulla contro Marquez: lui era davvero troppo in forma". Queste le parole di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), secondo al termine del Gran Premio di San Marino, sul circuito di Misano. "Stando meglio fisicamente avrò altre possibilità per giocarmi la vittoria. Senza la pioggia, comunque, il vantaggio che stavo prendendo sarebbe stato importante", ha aggiunto il campione del mondo.

"La pioggia mi ha dato una mano nel prendere la testa della corsa. Forse qualcuno dal cielo ha fatto cadere qualche goccia... Questa vittoria la dedico a Fausto Gresini e a tutta la sua famiglia". Queste le parole di Marc Marquez (Ducati Gresini), vincitore del Gran Premio di San Marino, sul circuito di Misano. "Sono contento di aver trovato la giusta velocità. Mentre ero in testa mi sono solo preoccupato di replicare il passo gara che avevo in prova", aggiunge il pilota spagnolo.