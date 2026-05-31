Mugello dolcissimo per Bezzecchi: sbanca su Martin, doppietta Aprilia. Bagnaia terzo

Trionfo dolcissimo per Marco Bezzecchi, che vince il Gp d'Italia, un tripudio al Mugello. Per Bezzecchi si tratta del quarto successo in stagione: una prima posizione grazie alla quale torna ad allungare in classifica su Jorge Martin.

Il pilota dell'Aprilia torna sul gradino più alto del podio dopo alcune gare meno brillanti rispetto all'avvio di campionato e lo fa nel modo più prestigioso possibile, conquistando la vittoria davanti al pubblico di casa. Un successo che consolida la sua leadership iridata e conferma l'ottimo stato di forma della casa di Noale, protagonista di una giornata da incorniciare sul circuito toscano.

Alle spalle del vincitore chiude proprio Jorge Martin, completando una storica doppietta Aprilia su una pista che in passato aveva spesso riservato poche soddisfazioni al marchio veneto. Una dimostrazione di forza collettiva che rilancia ulteriormente le ambizioni della squadra nella corsa al titolo mondiale.

Sul terzo gradino del podio ecco Francesco Bagnaia. Il campione italiano aveva guidato la gara nelle sue fasi iniziali, mantenendo il comando per buona parte della prima metà della corsa, ma ha poi dovuto arrendersi al ritmo superiore delle due Aprilia. Nel finale il pilota Ducati è riuscito comunque a difendere con determinazione la terza posizione dagli attacchi di Ai Ogura, quarto sotto la bandiera a scacchi con la Aprilia del team Trackhouse.

Completa la top five Fabio Di Giannantonio. Il portacolori del team VR46 è stato autore di una gara in rimonta, recuperando terreno dopo uno scatto al via non particolarmente efficace. Sesta posizione invece per Pedro Acosta, migliore delle KTM ufficiali, davanti a Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati factory, tornato in pista dopo l'infortunio rimediato tre settimane fa a Le Mans, ha concluso al settimo posto senza riuscire a inserirsi nella lotta per il podio.

Tra i protagonisti di giornata c'è anche Raul Fernandez, reduce dal successo nella Sprint del sabato. Lo spagnolo ha però compromesso le sue chance già alla prima staccata, andando lungo nel tentativo di sorprendere Bezzecchi allo spegnimento dei semafori. Scivolato nelle retrovie, è stato comunque autore di una buona rimonta che lo ha riportato fino all'ottava posizione finale.

Gara invece da dimenticare per Enea Bastianini. Il pilota della KTM Tech3 è stato costretto al ritiro a causa di una caduta avvenuta oltre metà gara, quando mancavano ancora diversi giri alla conclusione. A chiudere la top ten sono stati Fermin Aldeguer, con la Ducati del team Gresini, e Diogo Moreira.

In virtù del risultato, ora in classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin (153). Di Giannantonio rafforza la sua terza posizione con 134 punti, 39 meno del leader.