MotoGp Rep.Ceca, seconda vittoria consecutiva per Marquez: seguono Ogura e Bagnaia

Seconda vittoria consecutiva per Marc Marquez che dopo il successo in Ungheria si impone a Brno conquistando il Gp della Rep.Ceca, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il campione del mondo spagnolo della Ducati, a sette giri dalla fine, opera il sorpasso decisivo sul compagno di squadra, Pecco Bagnaia che, dopo aver condotto per oltre metà gara, chiude al terzo posto dietro al giapponese Ai Ogura, pilota dell'Apriia Trackhouse. Marquez approfittando della squalifica di Marco Bezzecchi, accorcia le distanze sul leader della classifica portandosi a -40 dal pilota dell'Aprilia che resta a 180 punti. Si avvicina anche Di Giannanatonio che con la Ducati VR46 chiude al quarto posto portandosi a 159 punti. Nono Jorge Martin con l'altra Aprilia ufficiale che si porta a -8 da Bezzecchi.