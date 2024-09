Totò Schillaci, "stabilizzata la frequenza cardiaca": l'ultimo bollettino accende la speranza

10 settembre 2024 a

"Sono in miglioramento le condizioni cliniche di Salvatore Schillaci ricoverato nel reparto di Pneumologia": un bollettino medico incoraggiante quello diffuso dalla direzione sanitaria dell'ospedale Civico di Palermo su Totò Schillaci, l'ex bomber della Nazionale ed eroe dei mondiali di Italia '90, che lotta da qualche tempo contro un tumore al colon e che da qualche giorno è ricoverato.

"Stanotte - si legge nel bollettino - si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato stabilizzazione della frequenza cardiaca. Le terapie farmacologiche sono valse ad ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno. In atto il paziente è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo".

"Il nostro amato Totò". Schillaci ricoverato, l'ultimo drammatico bollettino dall'ospedale

Nei giorni scorsi alcuni tifosi e fan di Schillaci hanno provato a sostenere il loro idolo a distanza raggiungendo l'ospedale in cui è ricoverato da sabato 7 settembre. Questa mattina, invece, era trapelato da fonti sanitarie che l'ex attaccante juventino, pur avendo una polmonite in corso, fosse in condizioni stabili, costantemente monitorato dai medici. Sarebbe stata proprio la polmonite a complicare la sua nota malattia pregressa. Lunedì sera, intercettata dalla Gazzetta dello Sport, la moglie Barbara Lombardo aveva rilasciato una breve dichiarazione: "Non ci sono novità, né in negativo né in positivo, la situazione è stazionaria. So quanto Totò stia a cuore alla gente, capisco l'attenzione, vi chiedo però di rispettare il nostro momento. Non posso dire altro, grazie".