Jannik Sinner, dopo gli Us Open... Occhio al polso: roba che solo i numeri 1

Una vittoria convincente agli US Open, rispondendo in campo alle critiche che gli sono piombate addosso dopo il caso Clostebol. La positività indiretta al farmaco non ha fermato comunque Jannik Sinner, che negli Usa si è preso il secondo Slam di stagione (dopo il trionfo a Melbourne) nella settimana seguente a quella di Cincinnati.

Jannik ha così consolidato il posto di numero uno al mondo e si sta godendo il meritato riposo a Sesto, andando a trovare alcuni ragazzi di una scuola calcio a Brunico. Poi è arrivato a Bologna per tifare l’Italia in Coppa Davis, dove non sta giocando per godersi un po’ di riposo.

Negli Usa, Sinner ha alzato il trofeo con indosso un bellissimo orologio Rolex. Fin da subito, la scelta ha fatto gran clamore sui social, dato che si tratta di uno dei modelli più belli del mondo. Il modello indossato dal tennista è un Rolex GMT-Master II. Composto in acciaio Oystersteel e oro Everose Ref, si tratta di un modello noto come Root Beer. Il nome deriva dalla lunetta che è caratterizzata da colori neri e marroni che fanno riferimento a un alcolico che era molto popolare in America negli anni Sessanta. Il suo valore si aggira attorno ai 16mila euro.

Intanto secondo i dati del ranking Atp, Sinner ha consolidato il primo posto per il resto dell’anno con 11.180 punti, davanti al tedesco Alexander Zverev (6875) e allo spagnolo Carlos Alcaraz (6690). Quarto Novak Djokovic (5560), seguito dai russi Daniil Medvedev (quinto) e Andrey Rublev (sesto). In settima piazza, poi, lo statunitense Taylor Fritz, reduce dalla finale raggiunta e persa contro Sinner agli Us Open. Diciannovesimo Lorenzo Musetti, degli altri italiani: Flavio Cobolli (32°), Matteo Arnaldi (33°), Luciano Darderi (41°), Matteo Berrettini (43°), Lorenzo Sonego (50°), Fabio Fognini (78°), Luca Nardi (86°).