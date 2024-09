Lazio, su la testa: Verona domato e ritorno alla vittoria, Baroni sorride

16 settembre 2024 a

La Lazio torna alla vittoria e lo fa a spese del Verona. La formazione di Baroni si è imposta 2-1 nell'ultimo posticipo della quarta giornata di Serie A. All'Olimpico succede tutto nei primi 20 minuti del primo tempo. Padroni di casa avanti con un bello spunto individuale di Dia (5'), momentaneo pareggio dei veneti siglato da Tengstedt su assist di Kastanos (7'). Lazio di nuovo in vantaggio con la terza rete stagionale di Castellanos al 20', sugli sviluppi di un angolo di Zaccagni. E' la rete che regala i tre punti a Baroni, grande ex della sfida. In classifica Lazio a 7 punti e al sesto posto, l'Hellas resta fermo a quota 6, insieme ad Empoli e Atalanta.