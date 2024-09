Jack Draper, la "vittima" di Sinner perde la testa in Coppa Davis: spacca tutto

18 settembre 2024 a

Passare dalla semifinale di US Open, dove è stato battuto da Jannik Sinner, all’eliminazione in Coppa Davis con l’Inghilterra. Quello che è capitato a Jack Draper, che nel giro di una settimana è tornato a casa con una sconfitta carica di rimpianti e rabbia. Jack ha perso la sfida contro il canadese Felix Auger–Aliassime, che un mese fa a Cincinnati aveva battuto, sfogando tutta la sua frustrazione dopo aver distrutto la racchetta a terra. Per questo la sua Inghilterra, che l’anno scorso si fermò ai quarti contro la Serbia, non sarà presente alle Finals di Malaga, dove ci sarà invece l’Italia di Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Draper sperava nella vittoria consapevole che la sconfitta di Dan Evans (6-0, 7-5) contro Denis Shapovalov aveva di fatto compromesso il cammino della Gran Bretagna, finita terza nel Gruppo D alle spalle di Canada e Argentina. Ma dopo un primo set duro davanti al pubblico di casa (vinto 10-8 dal canadese) ha perso il primo set ed è esploso. A fargli saltare i nervi è stato il rovescio lungo nel set-point. Draper ha iniziato a "martellare" il campo con la racchetta, l'ha distrutta e lasciata in frantumi per terra, salvo riprenderla e calciare con rabbia i detriti, fino a strapparsi di testa il berretto con rabbia. Il commentatore della Bbc ha descritto con parole semplici quella situazione: "È frustrato, sta sfogando così il suo disagio”.

A fine gara, più calmo, ha ringraziato il pubblico di Manchester: “Ce l'abbiamo messa tutta ma non siamo riusciti ad ottenere la vittoria — le sue parole —. Significa tantissimo per me rappresentare il mio paese. Avrò molte altre opportunità spero per farlo ancora”.