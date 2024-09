Jannik Sinner, polemica sui social per la sua nuova auto: "È un modo stupido di spendere i soldi"

18 settembre 2024 a

a

a

Jannik Sinner è sempre al centro dell'attenzione. Sia che conquisti sul campo i trofei - come nel caso dello Us Open vinto qualche settimana fa -, sia quando si concede il lusso di regalarsi una macchina piuttosto costosa. Il numero uno al mondo si è infatti presentato a Bologna per sostenere i compagni durante la Coppa Davis con una fiammante Audi RS6 ABT Legacy Edition, taragata Montecarlo.

Jannik Sinner avrebbe raccontato di aver dovuto aspettare un anno, dopo averla acquistata, per poter guidare l'auto. Il motivo sono le numerose modifiche commissionate dall'atleta perché l'auto (già un'edizione limitata, di cui sono state prodotte sono 200 unità) fosse personalizzata. Sistema propulsivo di una potenza di 760 CV e 980 Nm e kit estetico con elementi in fibra di carbonio: gli upgrade sarebbero costati circa 102.500 euro (oltre a 11.500 euro per l’installazione) su un totale di 250.000 euro.

"Cosa sa il mio allenatore italiano. Certi incidenti...". Sinner, il fango della russa Kasatkina

Sui social, però, alcuni utenti hanno contestato la scelta dell'azzurro di spendere così tanti soldi per un auto di lusso. "Anche se di soldi ne hai tanti - ha scritto Jimmy su X -, mi pare comunque un modo stupido di spenderli". Ma ci sono tante altre persone che invece difendono la scelta di Sinner, sostenendo che il campione può spendere il proprio denaro come meglio crede. "Sinner non può avere l'Audi RS6! Deve girare col Pandino - ha commentato Leonardo -, dove andremo a finire...".