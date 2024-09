Milan, Fonseca potrebbe saltare prima del derby: il nome che fa sognare i tifosi

19 settembre 2024 a

Qui non si parla neanche di mangiare il panettone. Ma Paulo Fonseca rischia di essere esonerato già prima del derby contro l'Inter. L'allenatore, dopo il brutto inizio di stagione, è quanto mai in bilico. E il suo futuro in rossonero appare incerto. La società, dal canto suo, si starebbe già guardando intorno per farsi trovare preparata in caso di addio anticipato. Secondo quanto sostiene calciomercato.com, tutto sarebbe affidato nelle mani di Zlatan Ibrahimovic.

Al vaglio di Zlatan ci sarebbero due profili graditi. Il primo è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, dopo l'addio alla Lazio, è al momento senza squadra. E sarebbe subito pronto a ritornare in Serie A in una squadra che lo agevolerebbe nel suo 4-3-3. Il secondo, invece, è quello di Igor Tudor, anche lui nella passata stagione sulla panchina bianco-celeste. E proprio su quest'ultimo nome penderebbe il favore dell'ex fuoriclasse svedese.

Dopo il derby salta Fonseca? "Già contattato da Ibrahimovic": ecco chi sarà il nuovo allenatore del Milan

Ma se Fonseca dovesse giocarsi le sue carte nella stracittadina contro l'Inter non è da escludere che la società possa sollevarlo dall'incarico se dovesse uscirne sconfitto. Soprattutto dopo il bruttissimo esordio in Champions League in casa contro il Liverpool. In ogni caso, il giudizio di San Siro sarà cruciale nel decidere il suo futuro sulla panchina del Milan.