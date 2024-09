Rafa Leao, beccato così dopo il ko del Milan contro il Liverpool: tifosi infuriati

20 settembre 2024 a

Il Milan è una polveriera e di fronte a risultati così deludenti e soprattutto di fronte prestazioni sconcertanti ogni gesto di un giocatore, ogni refolo che soffia da Milanello finisce sotto lo sguardo inquisitorio dei tifosi rossoneri, (giustamente) delusi e arrabbiati.

Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video di Zlatan Ibrahimovic che ricompare a Milanello e viene accolto, se così si può dire, dal gelo dei calciatori rossoneri. Theo Hernandez, Rafa Leao, Loftus Cheek e Pulisic, tutti sfilano sotto gli occhi del "boss" (così si è definito il dirigente svedese) senza l'ombra di un sorriso. Più che i postumi della brutta sconfitta in Champions contro il Liverpool, sembrano pesare i rapporti non proprio idilliaci tra spogliatoio, allenatore Paulo Fonseca dato a un passo dall'esonero e la dirigenza incarnata da Ibra.

Ma c'è un altro filmato che sta scatenando le reazioni feroci dei milanisti. Quello girato nella mixed zone di San Siro, al termine della tremenda serata di martedì. Il Milan ha appena perso 3-1 contro i Reds, dopo 90' di nulla totale. Il gol di Pulisic al 3' è stato l'unico squillo, poi è stato dominio britannico. E ancora una volta, come spesso accaduto in stagione e quasi sempre nelle uscite internazionali (sia in rossonero sia con la Nazionale portoghese) Leao è risultato quasi un assente ingiustificato.

