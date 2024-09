Vlahovic, esplode il caso in Juve-Napoli: Thiago Motta lo sostituisce al 45', Weah falso nueve

21 settembre 2024 a

a

a

Adesso Dusan Vlahovic è ufficialmente un caso. Il big match dello Stadium tra Juventus e Napoli finisce senza reti: buon ritmo, ma pochissime occasioni. Per il Napoli pericolosi McTominay e Politano, la Juve fallisce l'occasione più grande con Koopmeiners. Male il numero 9 serbo dei bianconeri, addirittura sostituito all'intervallo da mister Thiago Motta che al suo posto ha deciso di schierare Timothy Weah, esterno (spesso con compiti difensivi, tra l'altro) come falso nueve. Scelta coraggiosa, certo, ma poco redditizia vista la scarsissima produzione offensiva della Juve, al suo terzo 0-0 consecutivo dopo i 6 gol nelle prime due partite di campionato contro Como e Hellas Verona. Segno che qualcosa ancora nei meccanismi del tecnico italo-brasiliano non funziona alla perfezione, e forse non solo per colpa dell'ex bomber della Fiorentina.

"Vlahovic non ha alcun problema, ha fatto un buon primo tempo aiutando la squadra cercando di attaccare la profondità anche se il Napoli ne ha concessa poca. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma è chiaro che quando arriviamo negli ultimi metri dobbiamo migliorare", le parole a caldo dell'ex mister del Bologna ai microfoni di Dazn. "La scelta di Weah era per alternare, Tim ha fatto bene in appoggio per poi attaccare l'area. Ognuno con le sue caratteristiche ha aiutato la squadra", ha aggiunto.

Juve e Napoli: pari, 0-0 a poche emozioni. Tra Thiago Motta e Conte gode... Simone Inzaghi?

"Contro una squadra che si mette dietro non è facile per nessuno, abbiamo la qualità per cambiare ritmo e provare anche qualche tiro da fuori area ma la strada è giusta", ha detto Motta. "Per vincere devi fare qualcosa di più e meglio, abbiamo trovato delle buone squadre di fronte. È chiaro che non possiamo essere contenti del risultato, ma la strada è quella", ha proseguito. Sulle prove di Kalulu e McKennie. "Weston ha fatto anche oggi una buona partita, sa leggere gli spazi da occupare e sa aiutare in fase difensiva. Sta bene e si sta allenando come gli altri. Da Kalulu mi aspetto questo, sono tutti giocatori forti".

"Un peccato non aver vinto la partita, abbiamo dominato ma se non fai gol è difficile. Ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così", le parole molto pragmatiche del difensore brasiliano Gleison Bremer. "Stiamo iniziando un percorso, dobbiamo continuare ad ascoltare il mister. Oggi abbiamo fatto possesso palla, ma è mancato l'ultimo passaggio". Sulla stessa lunghezza d'onda Weston McKennie, secondo cui "è difficile vincere senza segnare, con Koopmeiners abbiamo provato a farci vedere di più in avanti". Sulla sostituzione di Vlahovic, l'americano ha detto: "Dusan è un attaccante e che vive per il gol, ogni partita lui dà sempre il massimo e sono sicuro che il gol arriverà. Ma tutta la squadra deve metterlo in condizione di segnare".