MotoGp, Bagnaia scivola a Misano. Bastianini vince, furia Martin: "Mi hai spinto fuori"

Emozioni e polemiche, gioia e delusione azzurre: al Gp dell'Emilia Romagna di MotoGp succede di tutto. Sul circuito di Misano vince Enea Bastianini su Ducati con un sorpasso all'ultimo giro sul capoclassifica del mondiale Jorge Martin (Ducati Pramac) sul quale ci sarà da discutere. Perde terreno in classifica invece Pecco Bagnaia (sempre Ducati), che dopo la pole, il record di pista e il successo nella sprint di sabato sognava il sorpasso mondiale sullo spagnolo. Invece il campione in carica mentre rincorreva i primi due, è scivolato via a 7 giri dal termine perdendo punti importanti, forse fondamentali. Sul gradino più basso del podio si piazza così Marc Marquez. Per Bastianini è il 100esimo Gp per la Ducati a Misano in MotoGp.

"Credo che la sua manovra sia stata un po' al limite - si lamenta subito dopo il traguardo Martin -, Bastianini mi ha spinto fuori pista e io non ho potuto rispondere. Mi è scappato anche un gestaccio... Ma sono contento perché penso di aver fatto una bella gara". Lo spagnolo ha comunque incrementato il suo vantaggio nel mondiale piloti su Bagnaia: 341 punti contro i 317 dell'italiano, mentre Bastianini (282) e Marquez (281) inseguono a distanza. Alla fine, comunque, Jorge ed Enea hanno risolto tutto con una stretta di mano e un sorriso.

"E' stata una gara molto dura e all'inizio ho faticato a sorpassare Bagnaia. Sapevo oggi di essere il più veloce, perché avevo un passo molto costante. Penso di essere stato il più forte e che avrei meritato la vittoria", rivendica ancora Martin,

"Prima di iniziare la gara ho parlato con la squadra, fissando il quarto posto come l'obiettivo odierno - spiega invece Marquez, del team Ducati Gresini -. Avevo visto Bagnaia in difficoltà già da qualche giro. Nel momento in cui è caduto, ho capito che avrei fatto podio. I primi tre erano decisamente più veloci di noi: questo podio è un regalo".