Lele Adani, raptus in diretta contro la regia: "Dovete tacere, vi caccio!"

Perdere la pazienza, durante una diretta. Lo ha fatto Lele Adani, infastidito da rumori di fondo dei suoi collaboratori durante la registrazione di una puntata di Viva el Futbol. Durante la diretta, l’ex difensore dell’Inter si è rivolto a chi lavora per lui e ad Antonio Cassano, in studio assieme a Nicola Ventola, rimproverandolo a dovere perché, secondo il primo, lo avrebbero disturbato durante la registrazione della sesta puntata.

L'ex calciatore la prende alla larga, sfotte un po' Cassano, poi all'improvviso sbotta dopo un versaccio d'intesa tra FantAntonio e una persona della regia. "Adesso ve lo dico, avete parlato troppo stasera!”, ha così detto Adani stizzito. "Ve lo giuro, mando fuori anche voi che siete alla regia".

Cassano e Ventola tacciono, hanno capito che non è aria: "Vi devo dire cento volte durante le dirette che dovete tacere! Come vi devo dire che quando parlo non voglio casino! Parlate piano, andate fuori".

Adani durante il suo sfogo è stato una furia: "Ma che caz***o avete da dire che parlottate tra di voi in continuazione? Andate via, ve ne potete andare… Tanto Gianfra (è il diminutivo di uno dei collaboratori verso il quale era diretta la reprimenda, ndr) tu puoi farlo anche da casa".

L'apoteosi arriva con l'ultimo sbuffo di nervosismo: "Come ve lo dire che mi rompete i cog***i?". A questo punto Ventola interviene, fa una battuta per spezzare quel momento d'impaccio e d'imbarazzo inatteso. Adani lo ha guardato, ha capito ed è tornato a parlare di calcio.