Simone Inzaghi, il Manchester United piomba sul mister: quando può andare via

Grande sorpresa di inizio campionato con il Milan, andando in gol anche per il momentaneo 1-0 nel derby, Cristian Pulisic è un grande aiuto in più sull’esterno della squadra di Paulo Fonseca. Ma ora, secondo Blasting News, potrebbe essere finito nel mirino del Liverpool. Il club inglese cerca un possibile erede di Mohamed Salah, che ha il contratto in scadenza nel 2025, e l’americano ha tutto per sostituirlo, avendo un contratto fino al 2027. Il Liverpool per acquistarlo dal Milan la prossima estate, metterebbe sul piatto un’offerta da circa 50 milioni di euro.

Una cifra che verrebbe valutata dal Milan, che avrebbe una plusvalenza importante per agire poi sul mercato (l’ex Chelsea è stato acquistato per 20 milioni di euri). Dall’altra parte, però, privarsi di un giocatore importante potrebbe essere una pecca non di poco conto.

Dall’altra sponda di Milan, dell’Inter, Nicolò Barella è finito sotto l’occhio del Manchester United, che è considerato dal tecnico Ten Hag come aiuto a centrocampo. Lo stesso vale per Simone Inzaghi, che ha un contratto fino al 2026 con l’Inter. Ten Hag stesso latita e rischia di non entrare alla prossima Champions League, nonostante l’acquisto di Zirkzee. Per Barella l’offerta sarebbe di 60-70 milioni di euro e, in caso, il sostituto nel gioco sarebbe Davide Frattesi, acquistato un anno e mezzo fa dal Sassuolo ma mai davvero valorizzato date le tante panchine accumulate fin qui in nerazzurro.