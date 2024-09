Inter, successo in trasferta contro l'Udinese: decisiva la doppietta di Lautaro Martinez

28 settembre 2024 a

a

a

Dopo il pareggio con il Monza e il brutto ko nel derby con il Milan, l'Inter si rimette subito in carreggiata vincendo in trasferta sul campo dell'Udinese. Al Bluenergy Stadium finisce 3-2 grazie al sigillo iniziale di Frattesi e alla doppietta di Lautaro Martinez, che si sblocca finalmente dopo un avvio di stagione difficile a livello realizzativo. Inutili per i bianconeri il momentaneo pareggio di Kabasele e il lampo finale di Lucca. La squadra di Inzaghi sale così a 11 punti in classifica con Milan e Torino (granata con una gara ancora da giocare), superando proprio i friulani di Runjaic, fermi a quota 10 e al secondo ko di fila dopo quello con la Roma.

Neanche un minuto sul cronometro e i nerazzurri la sbloccano subito approfittando di una dormita dei friulani: Darmian serve in verticale il taglio di Frattesi, il centrocampista calcia in diagonale e sorprende un incerto Okoye per l'immediato 1-0. Una manciata di minuti piu' tardi Lautaro spreca clamorosamente il raddoppio mettendo a lato da pochi passi un colpo di testa su cross di Calhanoglu, mentre al 21' Okoye stavolta è bravo a murare un tiro in caduta di Thuram dopo il corpo a corpo con Kabasele. Prima della mezz'ora altra palla gol per il bis interista: Dimarco crossa da sinistra, Lautaro fa una bella sponda al volo per l'accorrente Frattesi che calcia male e fallisce la doppietta.

"Come è triste il nuovo calcio": lo sfogo di Massimo Moratti. E sulla "sua" Inter...

L'Udinese si salva e dopo tanta paura prova a prendere coraggio, portando il primo pericolo in area ospite al 34', quando è determinante una chiusura di Dimarco sulla conclusione in corsa di Lovric diretta nello specchio della porta. Sul proseguire dell'azione successiva arriva comunque il pareggio di Kabasele, che spizza di testa sul traversone di Zemura beffando Sommer per l'1-1.

A cavallo del primo tempo la squadra di Inzaghi torna a premere sull'acceleratore e già prima dell'intervallo torna avanti grazie a un gol 'fortunoso' di Lautaro (rimpallo con Bijol), letale poi con un destro dal limite a inizio ripresa su assist di Thuram: doppietta dell'argentino e 3-1 per l'Inter che si può mettere a gestire con più tranquillità il match. Effettivamente l'Udinese sembra spegnersi con il passare dei minuti, ma nel finale una fiammata del neo entrato Lucca rimette in corsa i bianconeri spaventando gli ospiti.