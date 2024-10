Corbetta, il sindaco accusa Morata: "La festa in piscina. Sabato sera...", il caso sfugge di mano

05 ottobre 2024 a

Prosegue il botta a risposta tra Alvaro Morata, attaccante spagnolo del Milan, e Marco Ballarini, sindaco (interista) di Corbetta. Il caso era scoppiato qualche giorno fa quando il primo cittadino della località alle porte di Magenta, in provincia di Milano, aveva annunciato sui social che il capitano della Spagna campione d'Europa sarebbe diventato un suo concittadino, avendo preso casa proprio a Corbetta.

Morata aveva risposto piccato a Ballarini dicendosi costretto a cambiar casa per proteggere la privacy dei suoi 4 figli (avuti da Alice Campello, da cui si è separato nelle scorse settimane) a causa della "incapacità del sindaco di usare i social". Tutto finito? No, perché Ballarini ha risposto tirando in ballo "il party troppo rumoroso" del calciatore, che avrebbe indispettito (e insospettito) i nuovi vicini...

E dire che dopo lo scontro e un piccolo sfotto del sindaco (una story su Instagram con la bandiera dell'Inter e lo sfottò "ciao ciao") tra i due sembrava essere scattata la tregua. L'ex Atletico Madrid, arrivato a Milanello in estate, raggiunto da Striscia la notizia per il più classico dei tapiri ha detto di essere disposto a far pace e mandargli pure una maglietta rossonera in regalo: "Vediamo se andrà verso il lato giusto della città".

Poi però è arrivata un'altra replica piccata di Ballarini: "Mi spiace, stimo Alvaro come giocatore e come persona. Il mio post di benvenuto era privo di secondi fini, non certo per farmi pubblicità. Anzi se lui non avesse reso nota la vicenda citandomi nella storia su Instagram, nessuno o quasi se ne sarebbe accorto. Avevo fatto lo stesso post per Onana quando aveva preso casa in paese, eppure non c’era stato scandalo. Del resto, se lui non avesse organizzato una festa in piscina sabato sera, i vicini non si sarebbero lamentati chiedendo chi fosse il nuovo inquilino. Mi spiace se si è offeso e vorrà andare via, ma se resta prenda la residenza e paghi la tassa rifiuti".