MotoGp, Pedro Acosta cade e Bagnaia vince: corsa mondiale apertissima, dietro Martin

06 ottobre 2024 a

a

a

Ancora lui! Ancora Pecco Bagnaia, che non molla mai: l'italiano ha trionfato anche nel GP del Giappone, riducendo ulteriormente il distacco dal leader della classifica MotoGP 2024, Jorge Martin, che ha concluso la gara al secondo posto, seguito dalle altre Ducati di Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

Il campione del mondo in carica ha conquistato la vittoria al termine di una gara intensa, in cui Jorge Martin e Marc Marquez si sono distinti per una rimonta spettacolare. Partiti rispettivamente dall'11esima e dalla nona posizione, entrambi i piloti erano già riusciti a risalire fino alla quinta e sesta posizione alla prima curva. La caduta di Pedro Acosta, finito ancora una volta fuori pista mentre era in testa (come accaduto nella Sprint del sabato), e il difficile inizio di gara per Enea Bastianini hanno permesso a Martin e Marquez di avvicinarsi a Bagnaia, che nel frattempo stava cercando di prendere il largo.

A metà gara, la lotta per la vittoria si è accesa tra i due contendenti al titolo, mentre, più distanti, Marc Marquez ed Enea Bastianini si sono affrontati nuovamente in un duello per il terzo posto, replicando lo scontro già visto nella Sprint Race. La costanza di Pecco Bagnaia è stata decisiva, lasciando a Jorge Martin, penalizzato dall’usura precoce delle gomme, solo la seconda posizione. Questo risultato ha permesso al pilota italiano di Ducati di ridurre ulteriormente il distacco nella classifica generale, portandosi a soli 10 punti da Martin, e segnando l'ottava vittoria stagionale per Bagnaia.

"Sono super felice anche per questa vittoria, abbiamo guadagnato altri punti e questo ci serviva. Martin oggi era più forte rispetto agli altri giorni, quindi ho cercato di mantenere il vantaggio per portare a casa la vittoria. Per le prossime gare servirà la stessa ambizione e la stessa strategia". Queste le parole di Bagnaia dopo la vittoria. L'azzurro della Ducati è riuscito a bissare il successo ottenuto ieri nella Sprint Race, accorciando ancora un po' in classifica sul rivale Jorge Martin, arrivato secondo ed ora in vantaggio di 10 lunghezze in classifica iridata.

Queste le classifiche del Mondiale di MOTOGP al termine del Gran Premio del Giappone, sul circuito di Motegi, sedicesimo appuntamento del calendario (su 20)

PILOTI - 1. Jorge Martin (Esp) 392 punti 2. Francesco Bagnaia (Ita) 382 3. Enea Bastianini (Ita) 313 4. Marc Marquez (Esp) 311 5. Brad Binder (Rsa) 183 6. Pedro Acosta (Esp) 181 7. Maverick Vinales (Esp) 163 8. Franco Morbidelli (Ita) 136 9. Marco Bezzecchi (Ita) 134 10. Fabio Di Giannantonio (Ita) 134.

COSTRUTTORI - 1. Ducati 574 punti 2. Ktm 275 3. Aprilia 255 4. Yamaha 97 5. Honda 56 (ITALPRESS) xl9/pc/red 06-Ott-24 08:23 NNNN