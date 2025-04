Lewis Hamilton, bomba sulla Ferrari: "Un deficit tra la mia auto e quella di Leclerc"

Un altro weekend di delusioni, quello della Ferrari in Giappone. A Suzuka è emerso tutto il divario della rossa rispetto alle scuderie di vertice. Insomma, tanto, tantissimo lavoro da fare. E ne è conscio anche Lewis Hamilton, soltanto settimo al traguardo. E il britannico non ha nascosto tutta la sua frustrazione per il risultato, tre piazze dietro al compagno di squadra, Charles Leclerc.

"Abbiamo trovato qualcosa sulla macchina che non è performante, quindi se viene sistemato... Perdo più di un decimo al giro", ha tuonato Hamilton al termine della gara. E ancora, ha rimarcato come "il team ne è consapevole ma allo stesso tempo non sa perché sta accadendo".

Ma c'è una frase destinata a far più rumore delle altre. Infatti il sette volte campione del mondo ha detto chiaro e tondo che il problema pare soltanto suo, insomma relativo soltanto alla sua monoposto. "Nelle prime tre gare c'è stato un leggero deficit tra le due parti del garage su un elemento della vettura". Il sospetto ricade sul fondo dell’auto, l’area inferiore nota come "floor", che potrebbe nascondere il nodo tecnico alla base della discrepanza di performance.

Più che una vera e propria accusa al team o a Leclerc, le parole di Hamilton sembrano voler evidenziare le differenze negli assetti tra le due vetture. In effetti, dopo essersi inizialmente affidato al lavoro del team per la messa a punto, a partire dal Gran Premio della Cina il britannico avrebbe iniziato a intervenire personalmente in modo più deciso sull’assetto della sua Ferrari. Tuttavia, questo cambiamento non ha dato i frutti sperati, e anche in Giappone le modifiche adottate sembrano non aver funzionato.