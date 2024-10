Didier Deschamps, domanda imbarazzante a Thuram: "Eri sul circuito di Monza, vero?"

09 ottobre 2024 a

Ha rischiato la caviglia per l’intervento di Maripan, poi ha risposto presente con una tripletta, che si è rivelata decisiva nella vittoria per 3-2 contro il Torino. Quello di sabato scorso è stato un super Marcus Thuram, che si è portato il pallone a casa e si è poi diretto in Nazionale lunedì, nel ritiro francese di Clairefontaine. Ad accoglierlo, in hotel, è stato proprio il c.t. Didier Deschamps, che lo ha spiazzato con una domanda che lo ha lasciato sorpreso: "L'altro giorno eri sul circuito di Monza, vero?". "No mister" ha risposto un imbarazzato Thuram, "sabato giocavamo in casa…”, non capendo a cosa si riferisse Deschamps. Che subito ha rassicurato l'attaccante; "Certo, grazie lo so comunque… Ne hai segnati tre”.

La domanda del commissario tecnico era relativa all’outfit che indossava Thuram nel momento nel quale si è presentato in ritiro. Un look decisamente sopra le righe. Come lui anche altri giocatori lo hanno esibito, tipo Ibrahim Konaté, Jules Koundé e Bradley Barcola.

L’abbigliamento di Thuram parlava di un giubbotto di pelle, stile motociclista. Deschamps si è lasciato così andare alla battuta, che l’attuale attaccante dell’Inter e della Nazionale transalpina non ha colto al volo, confondendo Monza per la squadra di calcio. Il ct si è anche divertito a commentare gli altri componenti della rosa, come mostra un video pubblicato sul canale YouTube della FFF, la Federcalcio francese.