Inter-Torino, il gesto choc di un tifoso dell'Inter indigna il Toro: "Signori si nasce"

“Dove l'ignoranza urla, l'intelligenza tace. È una questione di stile: signori si nasce”. Diceva così in passato Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, noto a tutti come Totò. La classe non è da tutti, l’intelligenza lo stesso.

Come quella mostrata da un tifoso dell’Inter sabato scorso a San Siro durante Inter-Torino. Lo stesso che si è rivolto verso i sostenitori del Toro mimano il gesto dell’aeroplano, in evidente richiamo alla tragedia di Superga nella quale persero la vita 31 persone e tra questi c'erano tutti i calciatori del Grande Torino, di ritorno dalla trasferta di Lisbona dopo aver giocato l’amichevole per l’addio al calcio di Eusebio.

A fare circolare il video sui social di quanto accaduto, ci ha pensato un tifoso del Toro su Tik Tok. Ancora una volta una grave mancanza di rispetto verso un club con storia da vendere. Non è il primo gesto né l’unico di questo tipo verso i sostenitori granata, dato che un caso simile, nello scorso campionato, era andato di scena a Verona. Durante un match contro il Torino, infatti, un tifoso dell’Hellas fece lo stesso, oltraggiando la memoria del Grande Torino. In quell’occasione, il gesto venne ripreso in un video da un tifoso dell’Hellas, che ricevette poi un Daspo. Nel 2019 fu protagonista un tifoso della Juventus, che fece lo stesso durante un derby col Toro. La società bianconera lo identificò grazie alle telecamere e lo bandì per cinque anni dal suo stadio. Insomma, la stupidità non si ferma mai.