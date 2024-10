Milan, Paulo Fonseca umiliato da Pupi Avati: "Come il portiere di un palazzo che..."

09 ottobre 2024 a

Dopo il derby della Madonnina vinto negli ultimi minuti contro l'Inter, il Milan sembrava aver dimenticato il brutto inizio di stagione in campionato. Ma sono bastate le sconfitte contro Liverpool, Beyer Leverkusen e Fiorentina per mettere Paolo Fonseca di nuovo al centro della bufera mediatica. Complice il boicottaggio di alcuni giocatori - basti pensare a Rafa Leao e Theo Hernandez, il tecnico rossonero è quanto mai in discussione. Così come il suo principale promotore Zlatan Ibrahimovic. E, come se ciò non bastasse, la società non è ancora intervenuta per difendere il proprio allenatore.

"La cosa più inquietante del Milan è Ibrahimovic, che sta fisso in tribuna ma di cui non capisco il ruolo. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista". A dirlo è il regista e grande tifoso rossonero Pupo Avati, che è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il regista di fede rossonera ha risposto alle domande ironiche dei due conduttori. Come, per esempio, che ruolo potrebbe avere in un film Paulo Fonseca. "Il portiere di un palazzo periferico romano - ha dichiarato Pupi Avati - che non riconosce gli inquilini: non ha ancora capito chi è Pulisic”.