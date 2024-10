Sinner, una lezione a Medvedev dopo il veleno: "Non come avrebbe voluto"

10 ottobre 2024 a

Una lezione in campo, di tennis. E una lezione fuori, di sportività. Jannik Sinner si sbarazza del russo Dannil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding, non al meglio fisicamente, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena un'ora e 24' sul cemento cinese e accede alle semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai.

Subito dopo concede al rivale l'onore delle armi riconoscendone il rendimento frenato a causa dei guai alla spalla. Un'altra dimostrazione di enorme classe da parte del 23enne di San Candido, numero 1 al mondo.

"Sono molto contento di come ho giocato oggi con Medvedev, a volte dipende anche dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto, come avrebbe voluto, per il problema alla spalla, mi auguro recuperi il prima possibile, ma per quanto mi riguarda è stato un grande match per me e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale".

Jannik affronta il russo per la 14esima volta, la quinta quest'anno e arriva dalla decima semifinale in un 1000, la sesta quest'anno. Sinner in semifinale troverà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 Atp e terza testa di serie, e il ceco Tomas Machac, n.33 del ranking e 30 del seeding. Nella sfida delicata con il moscovita parte subito forte, si aggiudica il suo servizio e si procura due palle break nel secondo game, con l'errore di Medvedev sulla prima che concede il 2-0. L'altoatesino tiene ancora la battuta nei due successivi turni come fa il russo nel suo con Sinner che sale 4-1. Il numero uno al mondo non sbaglia niente e il russo sembra impotente, con l'italiano che chiude 6-1 il primo set in appena 25 minuti.

A inizio secondo set Medvedev chiama il fisioterapista in campo: antidolorifico e massaggio per il 28enne che poi sale 2-1, per la prima volta in vantaggio nel match. La pausa sembra aver aiutato il russo anche se l'azzurro è attento fino ad arrivare al break e salire 3-2. Poi tiene il servizio e avanza 4-2, il russo non molla e si arriva al 5-4 per Sinner. Sembra fatta, ma Medvedev ha l'ultimo sussulto e si procura la prima palla break della partita che Sinner annulla e al secondo match point chiude con uno schiaffo al volo.

"Decima semifinale in un Atp 1000? Si può sempre migliorare ma va già bene questo risultato - le parole ancora dell'altoatesino -, io cercherò di fare meglio, di proseguire ma è stato un grande match e sono contento di essere in semifinale. Lui ha sofferto un po' il male alla spalla, ma avevamo preparato la partita molto bene, ho seguito la tattica".