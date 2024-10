Juve, lo "sgarbo" all'Inter: chi vuole a gennaio al posto di Bremer

10 ottobre 2024 a

a

a

Con la rottura del legamento del ginocchio contro il Lipsia, Gleison Bremer ha detto addio alla sua stagione. La Juve cerca un rinforzo e il nome caldo è quello di Milan Skriniar, oggi al Psg.

Sarebbe quasi uno sgarbo all’Inter, i cui tifosi si augurano di non vedere lo slovacco al centro della difesa bianconera. Così ha scritto La Gazzetta dello Sport sul suo sito, parlando di un Cristiano Giuntoli già attivo sul mercato per cercare di portare il difensore a Torino già da gennaio per sostituire il brasiliano, operato martedì a Lione. La voglia per Giuntoli è di non perdere tempo e anticipare così la concorrenza.

Thiago Motta e Kalulu danno una lezione (pesante) ai dirigenti del Milan

"Valuteremo se ci saranno delle possibilità”, aveva dichiarato proprio Giuntoli prima di Juventus-Cagliari, ma queste "opportunità", lui lo sa bene, bisogna sapersele cercare. Skriniar, però, ha uno stipendio di quasi 10 milioni di euro annui più bonus e finora è sceso in campo per solamente 111 minuti, tutti in Ligue 1. Luis Enrique gli preferisce altri difensori e così l'ex Inter si guarda intorno.

Tra agosto e settembre la situazione per il difensore è diventata frustrante, dato che è diventato quarta scelta dopo Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Beraldo. L’alternativa per la Juve è il polacco Kiwior dell’Arsenal. Ha 24 anni, già esperienza alle spalle e sarebbe ottimo per far rifiatare i centrali Kalulu e Gatti. Ritroverebbe anche Thiago Motta, che lo aveva allenato ai tempi dello Spezia.