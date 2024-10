Ibrahimovic, il taglio in testa e la foto che lascia senza parole i tifosi: ansia e paura

14 ottobre 2024 a

a

a

Un brutto taglio alla testa, per fortuna senza creare conseguenze. Zlatan Ibrahimovic si è fatto sentire anche nelle ultime ore, mostrando un brutto taglio in testa a corredo, però, di un messaggio tranquillizzante: "Fa parte del gioco".

Nell’immagine si vede un medico che gli cura una ferita al capo, sopra la nuca. L'ex rossonero non ha spiegato come se l’è sia procurata. Probabile sia stata una caduta in montagna, dopo esserci andato parecchie nelle ultime settimane. Nelle immagini è stato ripreso in quota su diversi sentieri e, nella sua ultima storia Instagram, ha raffigurato uno splendido tramonto in mezzo al verde, seguito dallo scatto del taglio nella parte superiore del capo.

Ibra ha mentito (e Fonseca ha sabotato il suo piano): Milan, indiscrezioni esplosive dopo il derby

Intanto, nelle ultime ore, al podcast “Voci di Calcio”, Alexandre Pato ha raccontato del litigio avvenuto durante un allenamento tra Oguchi Onyewu e Zlatan Ibrahimovic, del quale non si hanno però le immagini. "Zlatan ha preso la palla, lui è andato a marcarlo, poi Onyewu senza volerlo 'pum', ha colpito il piede di Ibra — il racconto del brasiliano — Solo che il piede di Ibra è enorme, no? L'entrata di Onyewu non è proprio semplice, capite? Non ha colpito così per caso, ha preso la caviglia di Ibra e Onyewu ha continuato a giocare”. E ancora: "Noi capivamo, Onyewu non l'ha fatto con cattiveria, l'ha fatto perché voleva prendere la palla — ha aggiunto Pato — Era appena tornato da un infortunio. Corri e hai un po' di paura, sei un po' insicuro. Fai un contrasto e lo fai male, Onyewu ha controllato la palla di spalle e sentiamo arrivare Ibra ed entra con entrambi i piedi su Onyewu, davvero per fargli male e ho detto: 'Cavolo, cosa è successo?’".

Sia Zlatan sia Onyewu sono così caduti a terra. L’americano si è rialzato tranquillo perché “era davvero buono, dal cuore d’oro — ha proseguito Pato nel suo racconto — Non che Ibra non lo sia, ma è più impulsivo e si è subito alzato, ha iniziato a insultarlo e parlava in svedese, a volte non capivamo niente. Ha provato a prendere Onyewu così (per il colletto, ndr), lo ha afferrato per buttarlo giù”.

"Come il portiere di un palazzo che...": Milan, Paulo Fonseca umiliato da Pupi Avati | Guarda

Così Onyewu “ha afferrato Ibra e ‘bam’, l'ha buttato giù — ha concluso — Penso che ci fosse una telecamera che filmava tutto, penso che poi l'abbiano fatta spegnere. Per Oguchi è stato semplice, come prendere un bicchiere d'acqua. Immaginate Ibra, il tipo è enorme, l'ha preso e l'ha lasciato andare a terra, l'ha buttato giù e gli è saltato sopra, l'ha bloccato e ha alzato il braccio. Quando lo ha fatto gli ho detto: 'Fermati, mio Dio, fermati, lo ucciderai'".