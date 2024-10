Islanda-Turchia, il disastroso rigore di Calhanoglu: perché l'arbitro lo ha annullato

15 ottobre 2024 a

La vittoria per 4-2 in Islanda e il primo posto nel Gruppo 4 di Nations League. La Turchia continua a vincere e ora distanza di due punti il Galles, secondo. In rete anche Hakan Calhanoglu, che ha segnato dal dischetto il gol del momentaneo 1-1 nel primo tempo. La gioia però è durata poco dato che l'arbitro ha deciso di annullare tutto per un'irregolarità da parte del centrocampista dell’Inter. Ovvero che nel tiro dagli 11 metri ha toccato il pallone due volte. Dopo qualche secondo di decisione, l’arbitro Damian Sylwestrzak, su segnalazione dal Var, ha fischiato fallo e assegnato un calcio di punizione dall'interno dell'area dell'Islanda.

Si è così ripartito con un calcio di punizione per l’Islanda che ha poi preso il 2-1 proprio di Calhanoglu al 67’, che ha dato il là alla vittoria della Nazionale di Vincenzo Montella. L'ex Milan ha avuto modo di rifarsi nel secondo tempo sempre su calcio di rigore, stavolta calciato in maniera corretta. Lo sbaglio di Calhanoglu dal dischetto ha comunque fatto notizia. Mai un errore in Serie A per il turco e nemmeno all’Inter. Dal dischetto Calha è un vero cecchino, fallendo giusto cinque tiri su 44. L’ultimo sbaglio era arrivato proprio con la maglia della Nazionale nel giugno 2023, con un tiro dal dischetto parato da Ward nel match di qualificazione agli Europei contro il Galles. Insomma, un calciatore con una mira pazzesca, tradito questa volta, contro l'Islanda, dalle sue stesse qualità. Poco importa però se la sua Turchia ha comunque vinto ed è in testa al girone.