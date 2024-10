Juventus, scelto il "vice-Vlahovic": chi può arrivare a gennaio, equilibri stravolti

17 ottobre 2024 a

a

a

Un esordio di Premier League promettente con gol nel finale contro il Fulham il 16 agosto. Sembrava una stagione positiva per Joshua Zirkzee, che dopo la grande esperienza di Bologna sta facendo fatica contro il Manchester United. L’olandese, complice anche un calcio diverso dalla Serie A, è finito ai margini della compagine allenata da Ten Hag, per fare spazio a un'altra conoscenza della Serie A, l’ex Atalanta Hojlund, nonostante i pessimi risultati che continuano ad arrivare. E ora, secondo Tuttosport, starebbe pensando a un ritorno in Serie A. La Juve gli fa l’occhiolino e Thiago Motta, si sa, gradirebbe di nuovo di allenarlo dopo il passato in Emilia.

Nelle formazioni messe a punto da Ten Hag ha svolto, nella maggior parte dei casi, il ruolo di centravanti e di finalizzatore. Certamente nelle sue corde, ma non proprio il ruolo migliore per un giocatore che preferisce svariare di più e creare dal basso. A Manchester c’è chi lo ha definito un "Sancho bis”, dopo il suo arrivo dal Bologna a suon di milioni.

"Mi sono rotto i co***, sta facendo schifo": Juve, ecco chi insulta Thiago Motta

Le ipotesi quindi sono due: nel caso in cui ci dovesse essere una rivoluzione sulla panchina United, potrebbe tornare al centro del progetto, altrimenti l’ipotesi di un addio, già dal mercato di gennaio, non è da scartare. Per questo Cristiano Giuntoli, da Torino, controlla la situazione, considerando che alla Vecchia Signora manca un vice-Vlahovic. Zirkzee è in lista oltre a Kalimuendo. Al momento è tutto in stand-by, ma gli scenari potrebbero cambiare rapidamente. I prossimi mesi diranno di più su questa situazione.