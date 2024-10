Milan, indiscrezioni clamorose su Rafa Leao: rottura definitiva con Fonseca?

19 ottobre 2024 a

Contro l'Udinese Rafa Leao potrebbe essere la sua seconda panchina in campionato di questo inizio di stagione. Una circostanza davvero inusuale, dato che lo scorso anno con Stefano Pioli era stato lasciato fuori dagli 11 titolari solo cinque volte. Una scelta che forse denota un complicato rapporto con Paulo Fonseca, suo nuovo allenatore.

Nonostante siano entrambi portoghesi, Leao e Fonseca non sembra andare d'amore e d'accordo. L'atteggiamento in campo dell'esterno offensivo in queste prime uscite del Milan è parso troppo morbido. L'allenatore si aspetta da lui più assist, gol e giocate decisive. Proprio come accade quando veste la maglia della sua Nazionale. Stando a quanto trapela da Milanello, non ci sarebbe stato però un litigio tra i due. Fonseca spiegherà i motivi dell'esclusione tra pre e post-partita ed è probabile parlerà di turnover, come fatto in conferenza stampa: "Abbiamo questa necessità in questo momento".

Per capire il gelo tra i due, si potrebbero analizzare due frasi pronunciate in questi giorni. La prima, quella di Leao, proprio durante la sosta nazionali: "In nazionale mi sento al massimo livello. Quando sono qui sento il sostegno di tutti. Anche l'allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco”. Si tratta di un frecciatina velata a Fonseca? Difficile dirlo. Fatto sta che l'allenatore rossonero si è espresso così in conferenza stampa: "Se abbiamo un problema non me ne frega un caz*** del nome del calciatore, mi confronto direttamente con la squadra o con i giocatori che hanno sbagliato". Ognuno tragga le conclusioni che ritiene più consone.