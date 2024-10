Six Kings Slam, Sinner batte anche Alcaraz: un diluvio di milioni

19 ottobre 2024 a

a

a

Sinner ha battuto Alcaraz in finale del Six Kings Slam di tennis, il torneo esibizione in Arabia. La finale tra il numero uno e il numero due del ranking ATP era molto attesa. L’altoatesino ha conquistato la vittoria in 3 set 6-7 (5), 6-3, 6-3. Così ha portato a casa un altro torneo, dal valore di 6 milioni di dollari, circa 5,5 milioni di euro euro, il premio più alto di sempre in un torneo, ribaltando l'esito della finale grazie alla sua continuità nel match. Con questo trionfo, tra l’altro, il 23enne azzurro Sinner sfata anche il tabù spagnolo, che lo aveva sempre battuto nel 2024.

D Alcaraz invece si accontenta di circa 4 milioni. Nessuno dei due, comunque, ha mai vinto così tanto in un singolo torneo. Durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha detto: “Prima di tutto voglio cominciare da dove aveva finito di parlare Carlos, grazie è stata una esperienza bellissima, l'anno prossimo tornerò sicuramente. Tra noi è una bella sfida, ci svegliamo la mattina cercando dei modi per batterci. La ragione per cui siamo venuti qui è mostravi che cos'è il tennis. Io e Carlos siamo buoni amici, cerchiamo di divertirci. Finora le nostre partite sono state ottime e speriamo che la nostra rivalità duri il più possibile. Ringrazio tutto il pubblico, l'atmosfera è stata incredibile fin dal primo giorno".