Ibrahimovic a Condò: "Fammi la domanda in inglese", cala il gelo in tv

Gelo in diretta tv su Sky durante il botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e il giornalista Paolo Condò. Quest'ultimo, prima del match di Champions League tra il Milan e il Bruges, ha chiesto al dirigente ed ex giocatore rossonero quale fosse l'obiettivo della squadra: "​Volevo sapere cosa avete messo nel bilancio di previsione del Milan alla voce Champions. In pratica qual è l’obiettivo minimo in Champions del club quest’anno".

Ibrahimovic prima è rimasto in silenzio per qualche secondo, poi ha risposto: "​Se non vinciamo, nessuno è soddisfatto, se è questa la domanda". Poi si è rivolto a Condò facendogli una richiesta: "Scusami, l’italiano non è perfetto, mi dispiace. Fammi la domanda in inglese così ti rispondo". Il giornalista, però, non si è tirato affatto indietro e gli ha posto la domanda in inglese. A quel punto Zlatan ha risposto e lo ha fatto in italiano: "In termini finanziari il Milan sta bene, è tutto positivo, tutti stanno facendo un grande lavoro. E' ovvio che più vai avanti in Champions meglio è dal punto di vista economico e vogliamo puntare il più in alto possibile".

