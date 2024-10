Taylor Frizt impressionato dal "segreto" di Jannik Sinner: "In effetti non difende. Ma..."

23 ottobre 2024 a

Il tennis, oggi, è cosa loro. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una rivalità che sta catalizzando le attenzioni di tutto il mondo. Due fenomeni che si stimano, fuori dal campo sono quasi amici. Poi, ovvio, quando si trovano l'uno contro l'altro è guerra vera, senza esclusione di colpi, senza pietà. In ballo c'è lo scettro di numero 1 del tennis, che oggi - la classifica Atp parla chiaro - è in mano al ragazzo di San Candido. Quest'anno, Sinner e Alcaraz si sono spartiti gli Slam, due a testa: Australian Open e Us Open all'italiano, Roland Garros e Wimbledon allo spagnolo, che oggi è il numero 2 nella classifica mondiale.

In questo 2024 quattro gli scontri diretti tra i due: tre vinti da Alcaraz e uno da Sinner, nella recente finale del Six Kings Slam che si è disputato in Arabia Saudita, torneo che non metteva in palio punti Atp.

E su questa rivalità, ecco piovere i commenti di Taylor Fritz, tennista americano che ha giocato contro Sinner nella finalissima degli ultimi Us Open, uscendone sconfitto in tre set. Lo statunitense ha detto la sua a Tennis Channel, nel corso di un'intervista: "Ciò che mi impressiona di più di Jannik e Carlos è l’incredibile qualità della loro difesa. In effetti, non difendono affatto, ma quando vengono spinti all’angolo del campo, spaccano la palla. Posso trovarmi in uno scambio di rovescio contro rovescio con loro e so che se inverto il mio drive, il mio colpo dovrà essere davvero buono altrimenti la palla successiva mi spiazzerà", ha spiegato.

Dunque, parlando dell'esplosività dei due, ecco che ha aggiunto: "Si muovono lateralmente bene come Rafael Nadal e Novak Djokovic nel loro periodo di massimo splendore, ma la loro palla va circa 10 miglia all’ora più veloce della loro", ossia cerca 16 chilometri orari in più, ha concluso Sinner.