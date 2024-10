Real Madrid, piano-choc contro Vinicius: "Per insultarlo indossate le maschere": 4 arresti

25 ottobre 2024 a

Vinicius, probabile prossimo Pallone d’Oro ma anche giocatore costretto a fare i conti con numerosi insulti razzisti che contro di lui provengono dai tifosi anti-Real Madrid. Quattro in particolare sono stati arrestati nelle passate ore dalla polizia spagnola perché accusati di aver coordinato una campagna di odio online anti-brasiliano. Si tratta di quattro tifosi dell’Atletico Madrid, tutti ventenni, che hanno agito nel derby madrileño tra Colchoneros e Blancos dello scorso fine settembre, terminato per 1-1. Un match che è finito al centro delle cronache anche per la lunga sospensione arrivata a causa di cori razzisti e lanci di oggetti in campo contro il portiere ospite, il belga Thibaut Courtois, dalla curva dei padroni di casa.

Nei loro post sui social, con oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni, i giovani invitavano i tifosi della formazione allenata dal Cholo Simeone ad assistere alla partita indossando delle maschere, così da insultare Vinícius senza correre il rischio di essere identificati." Usando i social media, hanno invitato i tifosi a presentarsi allo stadio per lanciare insulti con connotazioni razziste — è la motivazione dell’arresto rilasciata dalla polizia spagnola — Si tratta di un significativo allarme sociale”.

Commenti anche da LaLiga, che ha condivido l’operazione delle forze dell’ordine: "Ora tutti sanno che questi atti non restano impuniti e hanno le loro conseguenze", ha affermato la principale lega calcistica spagnola impegnandosi a proseguire la sua battaglia contro l'odio e il razzismo nel calcio