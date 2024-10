Moto2, Tony Abolino travolto in corsia box: terrore in Thailandia

26 ottobre 2024 a

Un incidente che poteva finire molto male, ma che non ha portato conseguenze fisiche a Tony Abolino. Durante le libere di Moto2 in Thailandia, infatti, il 24enne milanese è stato centrato in pieno, all’inizio della corsia box, dal 18enne olandese Zonta van den Goorbergh. Quest’ultimo gli ha dato una carenata forte sul ginocchio sinistro e ha costretto l’italiano ad andare dai medici della MotoGP. Per fortuna sono state escluse lesioni e Arbolino può così gareggiare per il resto del weekend di Buriram.

L'olandese ha provato a rallentare, ma lo ha centrato in pieno, prendendosela con un marshall che stava correndo verso l’italiano. Contatto inevitabile e pilota italiano investito sulla gamba sinistra. Arbolino si è accasciato a terra dolorante e la sessione è stata poi interrotta dalla direzione gara.

This is the reason for the red flag @TonyArbolino and Zonta vd Goorbergh collided on the entry to pit lane #ThaiGP pic.twitter.com/D1LJGIrct8 — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2024

Per il dottore del paddock della MotoGP, Angel Charte, è stato “un incidente all'ingresso dei box, la ruota lo ha colpito direttamente sul polpaccio – le sue parole –. Le immagini hanno mostrato che la sua caviglia sinistra era in completa rotazione. Non abbiamo potuto vedere nulla dalle radiografie, ma per precauzione lo manderemo in ospedale per assicurarci che non ci siano danni ai legamenti della caviglia".