F1, Albon colpisce la Ferrari di Bearman e poi sbotta: "Idiota", rissa in pista

Scontro durante le prove libere del Gp di Formula 1 in Messico. È accaduto tra Albon e Bearman, con il pilota della Williams che è andato a sbattere a muro dopo il contatto con il giovane pilota della Ferrari che di conseguenza ha sfasciato l'auto di Leclerc. Tra i due ci sarebbe un probabile concorso di colpe: Albon ha infatti toccato l'anteriore sinistra della Ferrari, e Bearman ha alzato il piede per far passare l'avversario nel peggior punto possibile. Stando a quanto mostrato dalle immagini, Bearman ha fatto quattro lampeggi nell'uscita dell'ultima curva a sinistra ma Albon pensava stesse ancora tirando e così non ha frenato in tempo colpendolo.

Risultato? La Williams è stata danneggiata in maniera pesante mentre la Ferrari dell’inglese è rimasta parcheggiata in pista, con la sospensione divelta. In pista è stata esposta così una nuova bandiera rossa della durata di circa 10 minuti che ha così permesso ai commissari di pulire la pista. Motivi, questi, che hanno portato non poco nervosismo. "Idiota", è stato infatti lo sfogo di Albon nel team radio.

In ogni caso la direzione della corsa, dopo aver esaminato le immagini televisive, ha deciso di non prendere provvedimenti né nei confronti del pilota della William né in quelli del pilota della Ferrari. Parallelamente è stato punito Robert Shwartzman a cui sono state inflitte cinque posizioni di penalità in griglia nel prossimo GP di Formula 1 a cui prenderà parte (se vi prenderà parte) per avere superato in regime di bandiere gialle Yuki Tsunoda.