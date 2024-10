Sinner a Bercy, la rivoluzione coaching: "in campo sei solo. Basta uno sguardo"

26 ottobre 2024 a

a

a

Sorteggio tutt'altro che clemente per Jannik Sinner a Parigi Bercy: "Direi che è stato molto, molto difficile. Giocare su questa superficie contro tennisti che servono bene è sempre complicato. Ma andiamo giorno per giorno, un avversario dietro l'altro". Il primo degli avversari è uno fra Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime: "Contro Ben è sempre stato un confronto difficile. Con Felix poi non ho mai vinto. Cercherò di prepararmi al meglio per la prima sfida del torneo, non vedo l'ora".

Con un occhio al rapporto poco amichevole di cui sopra con l'indoor parigino: "Negli ultimi due anni in cui ho giocato qua ho faticato, ora sono molto concentrato e spero di poter alzare il livello". Focus immediato sulla forma fisica in vista dell'ultimo, intensissimo mese di stagione: "È stata una lunga annata, ora può succedere di tutto. Qualcuno è più fresco, altri sono stanchi. Io personalmente sento che abbiamo fatto delle scelte molto buone durante l'intera stagione cercando di essere pronti anche per la parte finale. Non ho giocato così tanti tornei e in quelli affrontati sono andato abbastanza lontano: la mia condizione al momento è buona".

"Per lui sarebbe una vera mazzata": la voce del tennis italiano suona l'allarme per Jannik Sinner

Jannik guarda anche un po' più avanti di Bercy, naturalmente: "L'evento principale sarà quello di Torino", con le Nitto Atp Finals in cui arrivò in finale un anno fa e che in qualche modo lanciarono definitivamente la sua clamorosa scalata. Poi si penserà alla Coppa Davis, in cui il sogno è il bis azzurro.

"Non mi potevo aprire con nessuno": Jannik Sinner, i giorni della paranoia

Il 2025, oltre alla missione Australian Open con lo Slam da difendere, porterà anche la novità relativa al coaching per il quale si è dato il via libera in tutti i tornei: "Ma non penso che cambierà molto. Anche adesso si vedono alcuni allenatori che ogni tanto danno qualche consiglio. Siamo sempre soli in campo, i primi a dover cercare di capire quale sia la situazione. Poi certi collegamenti con l'allenatore esistono già, a volte basta uno sguardo per ricevere al volo il suo suggerimento. L'allenatore lo conosci da anni, è sufficiente guardarlo per capire cosa ti stia dicendo".