Jannik Sinner, occhio: con che ragazza lo hanno pizzicato

Manca sempre meno al grande ritorno di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha già previsto il suo rientro per gli Internazionali di Roma, a pochi giorni di distanza dalla scadenza della sospensione concordata con l'agenzia mondiale antidoping fissata per il 4 maggio. E l'altoatesino ci arriverà mantenendo la prima posizione del ranking Atp, dato che i suoi inseguitori hanno faticato parecchio in questi due mesi. Basti pensare ad Alexander Zverev, uscito subito a Montecarlo.

In una recente intervista rilasciata a Sky Sport, Sinner aveva rivelato non avere voglia di assistere ai match dei suoi rivali. Ma, a quanto pare, il suo team la pensa diversamente. I suoi due coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, sono stati avvistati nel Principato. E non è da escludere che abbiano osservato da vicino i competitor di Jannik SInner. In primis Carlos Alcaraz, l'unico tra i grandi ancora in gioco a Montecarlo.